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Мораес вперше прокоментував скандал зі збірною України

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Форвард збірної України Жуніор Мораес висловився щодо нібито порушення процедури отримання громадянства України перед поєдинками кваліфікації Євро-2020.

Федерація футболу Люксембургу подала в УЄФА протест результату поєдинку їхньої національної команди проти "жовто-синіх" 1:2.

"Я думаю, все нормально. У Федерації все перевірили, перш ніж я вийшов грати за збірну України", - цитує Мораеса Сегодня.

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Тема
Євро-2020
Особа
Жуніор Мораес
Тег
збірна України з футболу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Я не вижу причин для паники. Обычная скотская практика подонков, типа паРАшников. Теперь им в пару оскотинились эти карлики. Вопрос простой - разобравшись в ситуации ФФУ самим ударить по вонючему Люксембургу - у этих скотов там очень не простая ситуация с экс-португальцем. Параллельно максимально бить и по этим ублюдкам из Португалии. Просто, что бы этим тварям не было спокойно!
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