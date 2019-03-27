Мораес вперше прокоментував скандал зі збірною України

Форвард збірної України Жуніор Мораес висловився щодо нібито порушення процедури отримання громадянства України перед поєдинками кваліфікації Євро-2020.
Федерація футболу Люксембургу подала в УЄФА протест результату поєдинку їхньої національної команди проти "жовто-синіх" 1:2.
"Я думаю, все нормально. У Федерації все перевірили, перш ніж я вийшов грати за збірну України", - цитує Мораеса Сегодня.
Андрій Шевченко і Жуніор Мораес
ФК Шахтар
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У португальських ЗМІ з'явилася інформація про те, що форвард збірної України Жуніор Мораес не мав права брати участі в матчах кваліфікації Євро-2020.
Спортивний юрист і адвокат Юрій Юрченко заявив, що ситуація з технічною поразкою збірної України 0:3 за матчі з Португалією і Люксембургом цілком реальна.
Федерація футболу Люксембургу подала протест на результат очного протистояння головної команди країни проти збірної України.
Слідом за Люксембургом протест подала також збірна Португалія.
У РосЗМІ вказали на аналогічне порушення в збірній суперника України.
УЄФА завів справу на "жовто-синіх" у зв'язку з участю в матчах Мораеса.
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