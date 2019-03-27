Мораес вперше прокоментував скандал зі збірною України

Форвард збірної України Жуніор Мораес висловився щодо нібито порушення процедури отримання громадянства України перед поєдинками кваліфікації Євро-2020.

Федерація футболу Люксембургу подала в УЄФА протест результату поєдинку їхньої національної команди проти "жовто-синіх" 1:2.

"Я думаю, все нормально. У Федерації все перевірили, перш ніж я вийшов грати за збірну України", - цитує Мораеса Сегодня.

Андрій Шевченко і Жуніор Мораес ФК Шахтар

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