Мораес розповів про погрози від уболівальників "Динамо"

Форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес розповів, що після переходу в донецький клуб з "Динамо" на його адресу надходило безліч загроз.

Бразилець зізнався, що це було дуже складне рішення, але сьогодні він може з повною упевненістю сказати, що вчинив правильно.

"З боку уболівальників "Динамо" мені більше діставалося, особливо в інтернеті. В реальному житті у мене мене ніколи не чіпали. Зараз "Шахтар" живе в Києві через війну, і у мене ніколи не було проблем на вулиці, в ресторанах, в магазинах. В інтернеті ж було дуже важко. Мені надходили погрози, люди говорили про мою сім'ю, навіть коли я пояснив всю ситуацію, що я не продовжив контракт через неповагу президента, якvq не оцінив мене", – цитує Мораеса Goal.

У той же час український бразилець відзначив, що в "Шахтарі" його дуже добре прийняли.

"Багатьох футболістів я вже знав, адже жив з ними в одному місті. Ця підтримка бразильців мені допомогла", – підсумував Жуніор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2018 го Жуніор Мораес підписав контракт з "Шахтарем", після чого в особі уболівальників бразилець став ненависним зрадником "Динамо".

У 2019-му під час матчу 25-го туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар", ультрас киян на трибуні підвісили за шию манекен, на якому була надіта форма Мораеса.