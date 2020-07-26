Мораес сказав, що буде з "Динамо" після приходу Луческу

Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес вважає, що після призначення Мірчі Луческу головним тренером "Динамо", столичний клуб буде грати краще.

За словами українського бразильця прихід Мірчі в "Динамо" став великою несподіванкою для всіх.

"Український футбол виграє від такого переходу. У Луческу величезний досвід і багато виграних трофеїв. Я дуже добре його знаю. Він любить футбол найвищого рівня. У Луческу є щось, чим він постійно хоче поділитися з іншими. Це любов до перемог і бажання конкурувати. це в його крові. Не хотів би протистояти йому, але доведеться. Думаю, з Луческу "Динамо" буде грати набагато краще", – цитує Мораеса tribuna.com з посиланням на" Профутбол ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Сергій Сидорчук заявив, що в емоційному плані новина про Луческу справила інформаційний бум і відразу викликала багато суперечок і думок, в тому числі і негативних.

Беньямін Вербич зізнався, що призначення Луческу стало сюрпризом для нього особисто і несподіванкою для інших футболістів.