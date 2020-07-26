Мораес сказав, що буде з "Динамо" після приходу Луческу
Жуніор Мораес прокоментував підписання Мірчі Луческу.
Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес вважає, що після призначення Мірчі Луческу головним тренером "Динамо", столичний клуб буде грати краще.
За словами українського бразильця прихід Мірчі в "Динамо" став великою несподіванкою для всіх.
"Український футбол виграє від такого переходу. У Луческу величезний досвід і багато виграних трофеїв. Я дуже добре його знаю. Він любить футбол найвищого рівня. У Луческу є щось, чим він постійно хоче поділитися з іншими. Це любов до перемог і бажання конкурувати. це в його крові. Не хотів би протистояти йому, але доведеться. Думаю, з Луческу "Динамо" буде грати набагато краще", – цитує Мораеса tribuna.com з посиланням на" Профутбол ".
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.
Сергій Сидорчук заявив, що в емоційному плані новина про Луческу справила інформаційний бум і відразу викликала багато суперечок і думок, в тому числі і негативних.
Беньямін Вербич зізнався, що призначення Луческу стало сюрпризом для нього особисто і несподіванкою для інших футболістів.