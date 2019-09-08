Головна Новини
9 вересня • оновлено в 11:12
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Мораес "познущався" над Шевченком на тренуванні збірної України

10.6т Читати матеріал російською

Головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка пристойно поганяли на тренуванні національної команди перед матчем з Литвою.

Наставник разом зі своїми підопічними пограв в "квадрат". В одному з моментів бразильський новачок Мораес влаштував справжнє знущання над своїм босом, прокинувши йому м'яч між ніг.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини
"Путін - х**ло" від українців потрапило в прямий ефір російського ТБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 5-го туру кваліфікації Євро-2020 Литва - Україна завершився з рахунком 0:3. У цій грі голами відзначилися Олександр Зінченко, Марлос і Руслан Малиновський.

Відзначимо, що перед матчем українські вболівальники відзначилися антиросійським перфомансом, заспівавши пісню про Путіна і мо*каля.

Пізніше Шевченко прокоментував перемогу України, згадавши обмін полоненими з Росією. Наставник залишився задоволений результатом гри з Литвою, але зазначив помилки, які допускала команда.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel