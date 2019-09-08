Мораес "познущався" над Шевченком на тренуванні збірної України

Головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка пристойно поганяли на тренуванні національної команди перед матчем з Литвою.

Наставник разом зі своїми підопічними пограв в "квадрат". В одному з моментів бразильський новачок Мораес влаштував справжнє знущання над своїм босом, прокинувши йому м'яч між ніг.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 5-го туру кваліфікації Євро-2020 Литва - Україна завершився з рахунком 0:3. У цій грі голами відзначилися Олександр Зінченко, Марлос і Руслан Малиновський.

Відзначимо, що перед матчем українські вболівальники відзначилися антиросійським перфомансом, заспівавши пісню про Путіна і мо*каля.

Пізніше Шевченко прокоментував перемогу України, згадавши обмін полоненими з Росією. Наставник залишився задоволений результатом гри з Литвою, але зазначив помилки, які допускала команда.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!