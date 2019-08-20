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Монтсерратський футболіст винайшов новий спосіб бити пенальті - опубліковано відео

9.8т Читати матеріал російською

Монтсерратський нападаючий англійського клубу "Чарльтон Атлетик" Лайл Тейлор виконує пенальті "перевальцем".

На відміну від інших футболістів, 29-річний гравець збірної Монтсеррата завдає удару практично без розбігу, чим дезорієнтує голкіпера суперника.

Вперше свій фірмовий удар Тейлор продемонстрував навесні цього року в плей-офф Чемпіоншипу – другого дивізіону чемпіонату Англії.

20 серпня такий же удар футболіста врятував його команду від поразки в матчі Чемпіоншипу проти "Барнслі – 2:2.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лізі чемпіонів відбувся найбільш неймовірний матч сезону. Командам знадобилося 22 удари з "точки", щоб визначити переможця.

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Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
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