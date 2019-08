Монтсерратський футболіст винайшов новий спосіб бити пенальті - опубліковано відео

Монтсерратський нападаючий англійського клубу "Чарльтон Атлетик" Лайл Тейлор виконує пенальті "перевальцем".

На відміну від інших футболістів, 29-річний гравець збірної Монтсеррата завдає удару практично без розбігу, чим дезорієнтує голкіпера суперника.

Вперше свій фірмовий удар Тейлор продемонстрував навесні цього року в плей-офф Чемпіоншипу – другого дивізіону чемпіонату Англії.

20 серпня такий же удар футболіста врятував його команду від поразки в матчі Чемпіоншипу проти "Барнслі – 2:2.

No one tell Gary Neville about Lyle Taylor 's penalty for Charlton at the weekend ... pic.twitter.com/6A4Pjq4DAG