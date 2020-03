Момент з українського футзалу зібрав мільйони переглядів по всьому світу

Момент з чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу зібрав близько 4 млн переглядів, 9 тисяч лайків, 1000 ретвітів і 317 коментарів в Twitter.

Епізод з поєдинку "Human" - "ЛАД" опублікував у себе в акаунті популярний футбольний портал 433. В одному з моментів Андрій Засенко ("ЛАД") невдало прийняв м'яч і впав. В'ячеслав Кожум'яка зробив ривок в бік воріт суперника, але замість виходу один на один відправив м'яч в аут, продемонструвавши принципи фейр-плей.

What would you have done ⁉️🤔👏



🎥 IG / __ fdo_ pic.twitter.com/THrS2cusfi