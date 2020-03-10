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10 березня • оновлено в 21:23
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Момент з українського футзалу зібрав мільйони переглядів по всьому світу

1.1т
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Момент з чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу зібрав близько 4 млн переглядів, 9 тисяч лайків, 1000 ретвітів і 317 коментарів в Twitter.

Епізод з поєдинку "Human" - "ЛАД" опублікував у себе в акаунті популярний футбольний портал 433. В одному з моментів Андрій Засенко ("ЛАД") невдало прийняв м'яч і впав. В'ячеслав Кожум'яка зробив ривок в бік воріт суперника, але замість виходу один на один відправив м'яч в аут, продемонструвавши принципи фейр-плей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відео смішного падіння з київського футзалу при спробі виконати фінт набрало кілька мільйонів переглядів в Instagram.

Відомий у всьому футбольному світі канал 433 опублікував короткий ролик, на якому видно, як десятий номер команди в зеленому вирішив зробити ефектний пас рабоною, але далеко відпустив від себе м'яч і став кумиром мільйонів.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
футзал
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