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Момент смертельної авіакатастрофи з президентом "Лестера" потрапив на відео

2.2тЧитати матеріал російською

В інтернеті з'явилося відео моменту аварії вертольота власника футбольного клубу "Лестер" Вішая Шрівадданапрабхи. Трагедія сталася через 45 хвилин після матчу з лондонським "Вест Хемом" (1:1) у рамках 10-го туру чемпіонату Англії.

Вертоліт, що впав

Вертоліт, що впав

На записі з камери спостереження видно, як повітряна машина злітає, але за кілька секунд починає швидко обертатися навколо своєї осі і падає.

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Названо причину смертельної авіакатастрофи із президентом "Лестера"

Пізніше "Лестер Сіті" офіційно підтвердивзагибель власника Вішая Шрівадданапрабхи.

"З глибоким жалем і скорботою ми повідомляємо, що наш президент був серед тих, хто трагічно загинув у суботу, коли вертоліт з ним і ще чотирма пасажирами розбився неподалік від стадіону "Кінг Пауер". Ніхто з них не вижив", — йдеться у заяві "лисів".

Місце
АнгліяЛестер
Об'єкт
ФК Лестер
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