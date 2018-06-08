"Мої чики": Зінченко розважився з дівчатами колишніх одноклубників

Гравець збірної України і англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко з головою поринув у відпустку.

Футболіст відпочиває в компанії колишніх одноклубників з донецького "Шахтаря" Миколи Матвієнка, В'ячеслава Танковського, Андрія Борячука і Олександра Зубкова.

Всі відпускники, крім Зінченко, приїхали зі своїми дівчатами. Але, відсутність дами серця ніяк не заважає підопічному Гвардіоли. Він відібрав у трьох хлопців (Матвієнка, Танковського та Борячука) подруг і фотографувався з ними без особливого сорому. Публікація з'явилася в Instagram Stories і була підписана: "мої чіки".

Instagram

Нагадаємо, Зінченко став чемпіоном англійської Прем'єр-ліги сезону 2017/2018 і відзначився під час нагородження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники "городян" приїжджали в Україну, щоб привітати Зінченка з чемпіонством.