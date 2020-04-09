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9 квітня • оновлено в 17:33
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Міжнародна рада футбольних асоціацій змінила правила гри

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Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) внесла поправки в правила гри рукою та фіксації офсайду, розмістивши відповідний документ у себе на офіційному сайті.

Гра рукою тепер буде зафіксована, якщо м'яч потрапляє нижче лінії пахви. Все, що знаходиться вище цієї зони, вважається плечем. "Ненавмисне" потрапляння м'яча в руку атакуючого гравця або його партнера по команді буде вважатися порушенням правил тільки в тому разі, якщо це відбувається безпосередньо перед голом або гольовим моментом.

Міжнародна рада футбольних асоціацій

Міжнародна рада футбольних асоціацій

IFAB.com

Нова трактовка гри рукою

Нова трактовка гри рукою

IFAB

Що стосується положення "поза грою", то тепер офсайд не буде зафіксований, якщо м'яч відскочив до атакуючого гравця після того, як захисник навмисно зіграв рукою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава УЄФА Александер Чеферін заявив, що організація приготувала серйозні зміни в єврокубках з сезону 2020/21.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
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