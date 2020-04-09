Міжнародна рада футбольних асоціацій змінила правила гри

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) внесла поправки в правила гри рукою та фіксації офсайду, розмістивши відповідний документ у себе на офіційному сайті.

Гра рукою тепер буде зафіксована, якщо м'яч потрапляє нижче лінії пахви. Все, що знаходиться вище цієї зони, вважається плечем. "Ненавмисне" потрапляння м'яча в руку атакуючого гравця або його партнера по команді буде вважатися порушенням правил тільки в тому разі, якщо це відбувається безпосередньо перед голом або гольовим моментом.

Міжнародна рада футбольних асоціацій IFAB.com

Нова трактовка гри рукою IFAB

Що стосується положення "поза грою", то тепер офсайд не буде зафіксований, якщо м'яч відскочив до атакуючого гравця після того, як захисник навмисно зіграв рукою.

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