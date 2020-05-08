Міжнародна рада футбольних асоціацій змінила правила гри через коронавірус

Михайло Морозов Футбол 16:35, 8.05.2020 Оновлено: 18:23, 8.05.2020

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) тимчасово змінила кількість дозволених замін у турнірах, які будуть відновлені й дограні до 31 грудня 2020 року.

На офіційному сайті організації з'явилася заява, в якій написано, що командам дозволять робити до п'яти замін протягом одного матчу. Щоб скоротити кількість часу, який буде використано на їхнє проведення, по ходу гри в кожної команди буде три можливості зробити перестановки в складі. Вони також зможуть робити заміни в перерві.

Команди тепер зможуть робити до п'яти замін за матч
IFAB

Відзначається, що ці зміни в правилах футболу набувають чинності негайно. Кожна ліга має право самостійно вирішувати щодо введення їх у свої турніри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше IFAB внесла поправки у правила гри рукою і фіксації офсайду.

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