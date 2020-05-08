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8 травня • оновлено в 17:58
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Міжнародна рада футбольних асоціацій змінила правила гри через коронавірус

1.3т
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Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) тимчасово змінила кількість дозволених замін в турнірах, який будуть відновлені і дограні до 31 грудня 2020 року.

На офіційному сайті організації з'явилася заява, в якій написано, що командам дозволять робити до п'яти замін протягом одного матчу. Щоб скоротити кількість часу, який буде використаний на їхнє проведення, по ходу гри у кожної команди буде три можливості зробити перестановки в складі. Вони також зможуть робити заміни в перерві.

Команди тепер зможуть робити до п'яти замін за матч

Команди тепер зможуть робити до п'яти замін за матч

IFAB

Відзначається, що ці зміни в правилах футболу вступають в силу негайно. Кожна ліга має право самостійно приймати рішення про їхнє введення в своїх турнірах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше IFAB внесла поправки у правила гри рукою і фіксації офсайду.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тег
правила
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