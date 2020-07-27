Містери так не вчиняють, – гендиректор "Шахтаря" про перехід Луческу в "Динамо"

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що в команді так і не змогли знайти пояснення тому, що Мірча Луческу прийняв рішення очолити "Динамо".

"Ми вже аналізували причини прийняття цього рішення, але відповідь знайти дуже складно. Єдине, коли президент "Динамо" підходив до ультрас і сказав їм, що Луческу залишився незадоволений тим, що президент "Шахтаря" його звільнив, і він хоче довести, що це було неправильним рішенням", – сказав Палкін в інтерв'ю на YouTube-каналі Україна 24.

Він також зазначив, що не зовсім розуміє, як Луческу зміг прийняти пропозицію "Динамо" після 12 років у "Шахтарі".

"Я в клубі пропрацював більше 17 років. Я навіть у страшному сні собі не уявляю, як я можу опинитися в київському "Динамо". Я не іноземець, але може у них це відбувається якось простіше. Якщо підсумувати все, то ви знаєте , що Луческу називають Містером. Але я думаю, що містери так не вчиняють", – вважає гендиректор "гірників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Палкін розповів, чому румунський фахівець пішов із "Шахтаря" у 2016 році.