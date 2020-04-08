Мірча Луческу увійшов до топ-3 найкращих тренерів сучасності

Колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу посів третє місце в списку найкращих футбольних наставників сучасності.

Як повідомляє інформагентство Террикон, редакція видання Football365 складала рейтинг не тільки з урахуванням кількості завойованих трофеїв, а й брала до уваги їхню значимість. Наприклад, перемога на чемпіонаті світу оцінюється в десять очок, на Євро або Кубку Америки – в 9 балів, за Лігу чемпіонів дають вісім пунктів, а за Лігу Європи – шість.

Мірча Луческу Газета.ру

Луческу вдалося завоювати 35 трофеїв, що принесло йому 76 очок і третє місце. Перша десятка списку виглядає наступним чином:

10. Зінедін Зідан – 10 трофеїв/37 очок;

9. Унаї Емері – 10/37;

8. Роберто Манчіні – 13/40;

7. Лоран Блан – 15/43;

6. Рафа Бенітес – 12/44;

5. Массіміліано Аллегрі – 13/45;

4. Карло Анчелотті – 19/63;

3. Мірча Луческу – 35/76;

2. Жозе Моурінью – 25/92;

1. Хосеп Гвардіола – 29/95;

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольна обсерваторія CIES опублікувала список десяти найкращих футболістів п'яти найсильніших чемпіонатів Європи. Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду опинилися поза топ-10.

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