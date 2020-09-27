Кравець, який пiшов з "Динамо", феєрично дебютував за новий клуб. Відео

Український нападник "Коньяспор" Артем Кравець зробив дубль і віддав гольову передачу в дебютному матчі за турецький клуб.

Футболіст збірної України в матчі 2-го туру чемпіонату країни в Суперлізі проти "Бешикташа" вийшов на заміну на 50-й хвилині, а вже через 13 хвилин став автором першого гола.

Кравець з гострого кута чудовим ударом просто розстріляв голкіпера. Через чверть години Артем асистував партнеру, викотивши йому м'яч на порожні ворота, а на 81 хвилині забив пенальті. Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кравець 22 вересня офіційно перейшов в "Коньяспор".

Пізніше колишня дружина Артема Анна прокоментувала те, що нападник пiшов з київського клубу.

Крім того, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що Артем пішов через велику конкуренцію.