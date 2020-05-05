Міносвіти зганьбилося з футболістами збірної України - фотофакт

Максим Богданов Футбол 18:14, 5.05.2020 Оновлено: 00:38, 6.05.2020

Офіційний канал Міністерства освіти України допустив помилки в написанні прізвищ футболістів збірної країни Дениса Бойка і Миколи Матвієнка.

Автори відео "Фізкультура / руханка", який виходить в Youtube на каналі MON UKRAINE в українському написанні не провідмінювали закінчення прізвищ гравців, залишивши їх русифікований варіант.

На момент написання новини ситуація виправлена не була.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України і полтавської "Ворскли" Ігор Пердута розповів про кумедні ситуації, пов'язані з його прізвищем. За словами гравця, його дружина з задоволенням змінила прізвище Москаль на Пердута.

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