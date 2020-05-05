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6 травня • оновлено в 07:25
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Міносвіти зганьбилося з футболістами збірної України - фотофакт

3.5т
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Офіційний канал Міністерства освіти України допустив помилки в написанні прізвищ футболістів збірної країни Дениса Бойка і Миколи Матвієнка.

Автори відео "Фізкультура / руханка", який виходить в Youtube на каналі MON UKRAINE в українському написанні не провідмінювали закінчення прізвищ гравців, залишивши їх русифікований варіант.

Міносвіти зганьбилося з футболістами збірної України
Міносвіти зганьбилося з футболістами збірної України

На момент написання новини ситуація виправлена не була.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України і полтавської "Ворскли" Ігор Пердута розповів про кумедні ситуації, пов'язані з його прізвищем. За словами гравця, його дружина з задоволенням змінила прізвище Москаль на Пердута.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теги
Міністерство освіти України Збірна України з футболу
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