Міносвіти зганьбилося з футболістами збірної України - фотофакт

Офіційний канал Міністерства освіти України допустив помилки в написанні прізвищ футболістів збірної країни Дениса Бойка і Миколи Матвієнка.
Автори відео "Фізкультура / руханка", який виходить в Youtube на каналі MON UKRAINE в українському написанні не провідмінювали закінчення прізвищ гравців, залишивши їх русифікований варіант.
На момент написання новини ситуація виправлена не була.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України і полтавської "Ворскли" Ігор Пердута розповів про кумедні ситуації, пов'язані з його прізвищем. За словами гравця, його дружина з задоволенням змінила прізвище Москаль на Пердута.
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