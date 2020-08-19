Мініфутбольний матч у Харкові завершився масовою бійкою: опубліковано відео

Матч сьомої ліги Кубка Харкова з мініфутболу між командами "Status-M" і "ВіЯр" завершився масовою бійкою.

Як видно на ролику, опублікованому на YouTube-каналі Sport Ukraine, проти гравця "ВіЯра" В'ячеслава Деменського було порушено правила. Суддя зупинив матч і призначив штрафний удар. Один із футболістів "Status-M" вступив у суперечку з Деменським і відштовхнув його, за що отримав жовту картку. Коли він підійшов до арбітра, щоб оскаржити це рішення, на нього налетів вищеназваний гравець "ВіЯра" і вдарив його ногою в спину, спровокувавши бійку, в якій узяли участь футболісти обох команд.

Контрольно-дисциплінарний комітет турніру безстроково дискваліфікував Деменського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії футбольний матч між молодіжними командами "Тамбова" і "Крильєв Совєтов" завершився масовою бійкою.

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