"Минай" – "Динамо" – 0-1: дивитися онлайн півфінал Кубка України

Олександр Чеканов Футбол 14:15, 17.06.2020

Київське "Динамо" грає на виїзді з представником Першої ліги "Минаєм" у півфінальному матчі Кубку України з футболу.

Зустріч проходить на стадіоні "Минай-Арена", яка розташована у передмісті Ужгорода, в середу, 17 червня. Початок поєдинку – о 14:00.

Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Минай – Динамо.

Кубок України. 1/2 фіналу

Минай, стадіон "Минай-Арена"

Головний арбітр: Катерина Монзуль

"Минай" – "Динамо" Київ – 0:1

Гол: Дуелунд, 9

Відзначимо, що команди вже перетиналися між собою у національному Кубку. У сезоні 2018/2019 "Минай" приймав "Динамо" і поступився – 1:3. Причому господарі поля відкрили рахунок, проте на початку другого тайму пропустив три м'ячі всього за вісім хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" заявило на матч з "Мнаєм" бельгійського нападника Ібрагимf Каргбо.

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