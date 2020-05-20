Мілевський забив "розстрільний" гол в чемпіонаті Білорусі

Максим Богданов Футбол 20:49, 20.05.2020 Оновлено: 20:49, 20.05.2020

Український форвард брестського "Динамо" Артем Мілевський відзначився розкішним голом в 10-му турі чемпіонату Білорусі.

На 40-й хвилині гри з БАТЕ 35-річний футболіст відгукнувся на передачу Савицького і потужним "пострілом" у дев'ятку зрівняв рахунок. Цей м'яч став єдиним для "Динамо" в матчі. Підсумковий рахунок 1:3 на користь команди з Борисова.

Варто зазначити, що для Мілевського це 3-й гол в першості країни. У 8-му турі у Артема "вкрали" гол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі четвертого туру білоруської першості проти "Іслочі" Мілевський приніс своїй команді домашню перемогу.

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