Український футболіст брестського "Динамо" Артем Мілевський відзначився розкішним ударом у 2-му турі чемпіонату Білорусі.

У гостьовому матчі проти "Слуцька" 35-річний форвард вийшов в стартовому складі і став автором єдиного гола.

На 19-й хвилині подача зі штрафного албанця Еліса Бакая прилетіла до українця Олександра Нойка. Той скинув шкіряну сферу на Мілевського і Артем ювелірним ударом відкрив рахунок у зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня "Динамо" (Брест), за який грають Артем Мілевський і ще два українських легіонера, перемогло Солігорськ "Шахтар" в матчі за Суперкубок Білорусі. Сам Мілевський зіграв помітну роль у матчі.

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