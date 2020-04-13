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13 квітня • оновлено в 12:43
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Мілевський забив переможний гол "Динамо" в матчі проти "Іслочі"

1.4т
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Нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський відзначився переможним голом у домашньому матчі четвертого туру чемпіонату Білорусі проти "Іслочі".

Гості відкрили рахунок за п'ять хвилин до кінця першого тайму, але динамівцям вдалося зрівняти рахунок прямо перед перервою. Рахунок залишався нічийним до 77-ї хвилини, коли серія небезпечних кутових біля воріт "Іслочі" закінчилася взяттям воріт. Мілевський увігнав м'яч у сітку практично з самої лінії, зігравши на добиванні після удару партнера по команді. Остаточний результат був встановлений вже в доданий час з пенальті – 3:1.

Артем Мілевський святкує забитий гол

Артем Мілевський святкує забитий гол

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Таким чином, "Динамо" піднялося на третє місце в таблиці, набравши 7 очок після 4 турів. У лідерів першості "Торпедо" з Жодіно й "Енергетика-БГУ" в активі по 9 пунктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший переможний гол Артема Мілевського в нинішньому чемпіонаті. У поєдинку другого туру проти "Слуцька", який так полюбили вболівальники по всьому світу, він забив єдиний м'яч.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
чемпіонат Білорусі
Особа
Артем Мілевський
Місце
Білорусь Брест
Тег
Динамо-Брест
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