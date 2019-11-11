Мілевський забив гол і ледь не зробив "Динамо" чемпіоном Білорусі

Колишній форвард київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський, який нині виступає за "Динамо" (Брест), відзначився голом у матчі 28-го туру чемпіонату Білорусі проти "Іслочі".

Артем Мілевський в матчі з "Іслоччю" ФК "Динамо" Брест

34-річний український нападник відкрив рахунок на 23-й хвилині, завершивши швидку атаку своєї команди.

Матч завершився внічию – 1:1. Цікаво, що якби "Динамо" перемогло, то достроково стало чемпіоном Білорусі. Раніше цей клуб ніколи не ставав найкращим в чемпіонаті країни (поки що найвище досягнення – бронза в 1992 році).

Для Мілевського цей гол став п'ятим в поточному сезоні. Також на рахунку Артема 9 гольових передач в 28 матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілевський відзначився черговою витівкою в чемпіонаті Білорусі.

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