Мілевський, який заразився коронавірусом, розповів, як протікає хвороба

Український футболіст брестського "Динамо" Артем Мілевський, який заразився COVID-19, у себе на Youtube-каналі розповів, як проходить його хвороба.

За словами ексгравця збірної України він сидить вдома на самоізоляції вже 12-й день і йому дозволено виходити на вулицю вранці на 15 хвилин і ввечері на 15 хвилин в магазин.

"Стрьомновато з цією штукою, коли у тебе ніби як позитивний тест, але при всьому при цьому немає ніяких симптомів: немає ні кашлю, ні пневмонії, ні температури за ці 12 днів не було. Єдине, що коли це все тільки починалося, то пропав нюх", – поділився одкровенням футболіст.

У зв'язку з цим Мілевський згадав навіть прикол в роздягальні.

"Брали бризкали дезодорантами і нюхали. Але це спочатку ми жартували, але в підсумку перенесли два тури, а у багатьох позитивні результати. Але у всіх це все проходить спокійно і непомітно. Ну є випадки і гірше. Є люди, які температурять і з пневмонією. Все це погано", – сказав Мілевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пресслужба "Динамо" вже підтвердила шість випадків захворювання. Серед інфікованих був і українець Олександр Нойок.