Мілевський: як можна після гри не попити пивка? Це дико

Нападник закарпатського "Миная" Артем Мілевський розповів, що нинішнє покоління відрізняється від його покоління лише відсутністю пристрасті до алкогольних напоїв.

Ексфутболіст "Динамо" вважає, що в цьому, частково, полягає і більший професіоналізм.

"Чим відрізняється молоде покоління від мого? Вони не п'ють. Денис Олійник раніше відзначав, що попереднє покоління більш професійне? Так це, практично, те ж саме. З ними нецікаво. Ось ти випиваєш? Ні? Ну Ось бачиш", – звернувся Мілевський до журналістки телеканалу Еспрессо Даші Савіної, яка брала у нього інтерв'ю.

Даша Савіна Кадр з відео

"Навіть келишок? А що ви робите? У різні комп'ютерні ігри граєте? Якщо у тебе завтра гра, ти ж не будеш сьогодні пити, або за два дні або за три дні. А після гри я не знаю, як люди взагалі можуть не попити пивка і посидіти з пацанами умовно. Для мене це взагалі дико. Люди, які зараз грають, молодь... ось що вони роблять після гри? Ось що робить Валера [футболіст "Шахтаря" Валерій Бондар з яким зустрічається Савіна – прим. Ред]" – запитав Мілевський у ведучої

"Ми можемо піти в ресторан, або він прийде додому і буде вечеря", – відповіла дівчина, що розсмішило Артема.

"Водичка і все?" – з сарказмом відреагував гравець "Миная".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілевський 24 грудня підписав 1,5-річний контракт з клубом УПЛ. Пізніше ЗМІ розкрили розмір зарплати Артема в "Минаї".

В одному зі своїх інтерв'ю екснападник української збірної розповів про свою мотивацію після переходу в Прем'єр-лігу.