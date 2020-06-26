Мілевський вважає помилкою конфлікт із Блохіним – агент

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський шкодує про те, що не вибачився перед легендарним Олегом Блохіним.

Нападник під час виступів за "біло-синіх" прийшов на презентацію Блохіна новим наставником киян у халаті, після чого перестав потрапляти до складу команди.

"Свого часу, коли Артем посварився з Блохіним, він навіть чути це прізвище не міг. Зараз би він із задоволенням з Олегом Володимировичем побачився і поговорив. Після цієї сварки Артем чесно і відкрито сказав у "Вацко Live", що найбільша помилка в його кар'єрі те, що він не вибачився перед ним. Він би дотепер грав у "Динамо" Київ", – сказав агент Мілевського Олександр Панков в інтерв'ю журналісту Анару Ібрагімову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор каналу "Матч ТВ" Тіна Канделакі іронічно відгукнулася про слова Артема Мілевського про секс із нею.