Мілевський відправлений на двотижневу самоізоляцію

Максим Богданов Футбол 13:40, 5.07.2020 Оновлено: 13:42, 5.07.2020

Український футболіст "Динамо" Брест Артем Мілевський був змушений піти на двотижневий карантин через спалах коронавiрусу в клубі.

Прес-служба "Динамо" вже підтвердило шість випадків захворювання. Серед інфікованих українець Олександр Нойок.

"Хто на лiкарняном – від душі здоров'я! Ви – мужики! Але я так розумію, багатьом це паралельно. У мене + 14 днів ізоляції з сьогодні. 2020 – темні часи", – написав Мілевський.

Instagram Артема Мілевського

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мілевський в матчі 16-го туру чемпіонату Білорусі проти "Смолевичи" вийшов в стартовому складі і заробив важливий пенальті.

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