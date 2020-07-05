Український футболіст "Динамо" Брест Артем Мілевський був змушений піти на двотижневий карантин через спалах коронавiрусу в клубі.

Прес-служба "Динамо" вже підтвердило шість випадків захворювання. Серед інфікованих українець Олександр Нойок.

"Хто на лiкарняном – від душі здоров'я! Ви – мужики! Але я так розумію, багатьом це паралельно. У мене + 14 днів ізоляції з сьогодні. 2020 – темні часи", – написав Мілевський.

Мілевський відправлений на двотижневу самоізоляцію Instagram Артема Мілевського

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мілевський в матчі 16-го туру чемпіонату Білорусі проти "Смолевичи" вийшов в стартовому складі і заробив важливий пенальті.