Мілевський спародіював Суркіса у відповідь на "контракт" з "Динамо". Відео

Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський, коментуючи в ефірі Youtube-каналу "SportArenaTV" гіпотетичний контракт з київським "Динамо", зізнався, що дуже б хотів перейти в столичним клуб.

35-річний уродженець Мінська представив, як би виглядала реакція президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса під час їх "зустрічі" заради підписання договору.

"Опинившись перед Суркісом сказав би "Михайлович, давайте вирішимо: контракт підписуємо чи ні?". А він такий у відповідь мені "Дарова, Миля. Ну шо ти? Трохи подорослішав? З тобою їздити або не їздити?". І сигара так... "Гаразд, підписуємо. Ти впевнений в собі? Добре", – спародіював форвард Ігоря Михайловича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Артем Мілевський продовжить кар'єру в одному з українських клубів.

До цього Мілевський обматюкав одного з уболівальників в соціальній мережі Instagram.