Мілевський: Селезньов повернувся в УПЛ забивати з пенальті, а я – щоб знайти мотивацію

Нападник "Миная" Артем Мілевський зізнався, що дуже радий повернутися в українську Прем'єр-лігу вперше з 2013 року.

В інтерв'ю на YouTube-каналі SportArena TV він пожартував над форвардом Євгеном Селезньовим, який перейшов у "Колос" в літнє міжсезоння, щоб побити рекорд УПЛ по кількості голів, і в нинішньому сезоні забиває виключно з пенальті (вже 5 точних ударів). Ексфутболіст київського "Динамо" заявив, що хоче допомогти "Минаю" та його тренеру Василю Кобіну в розвитку.

"По-перше, дуже радий повернутися в УПЛ через стільки років. Селя повернувся (Селезньов – Ред.), Я повернувся. Він повернувся забивати з пенальті й оновити рекорд, а я – щоб знайти мотивацію в тому плані, щоб допомогти клубу, який швидко розвивається, і допомогти амбітному тренеру Васі Кобіну. Звичайно ж, хочеться також згадати, як забивати голи та віддавати результативні передачі в Україні", – розповів Мілевський.

Останнім клубом Артема було брестське "Динамо", за яке він виступав з січня 2019 року. Разом з командою він виграв чемпіонат Білорусі-2019.

Відзначимо також, що зараз на рахунку Селезньова 116 голів в УПЛ, а рекорд належить екснападнику "Динамо" Максиму Шацьких – 124 м'ячі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали зарплату Мілевського в "Минаї".