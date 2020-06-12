Мілевський розповів, як Шевченко відбирав пиво у гравців збірної України

Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський поділився епічною історією про те, як перед домашнім Євро-2020 лідер команди Андрій Шевченко стежив за атмосферою в стані "жовто-синіх".

Зокрема, за визнанням нападника брестського "Динамо", нинішній наставник збірної не дозволяв партнерам порушувати режим.

"Збірна України летить на чартері до Туреччини з дружинами на передстартову підготовку до Євро. Дружини сіли попереду, а ми на гальорці. Травень, спека... І Олег Гусєв у літаку дістає "Корону". Летимо, сміємося. Тут Шевченко пронюхав, прибіг у кінець салону. Каже: "Що ви тут влаштували?" Забрав пиво і відніс стюардесам. Гусєв дістав іще одну пляшку. Шева знову прибігає: "Так, бл*, ви що, охр*ніли? У нас чемпіонат Європи, давайте готуватися". Знову забрав. Так він робив рази чотири, а потім забрав рюкзак у Гусєва", – розповів Мілевський в ефірі свого YouTube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський розповів про конфлікт зі своїм другом Олександром Алієвим, під час якого футболісти ледь не влаштували різанину.

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