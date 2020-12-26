Мілевський згадав пародії Зеленського, і сказав, що зробив би при зустрічі з ним

Півзахисник "Миная" Артем Мілевський зізнався, що дуже радий за кар'єру Володимира Зеленського.

Футболістові досі багато людей надсилають ролики, де нинішній президент України разом зі студією "Квартал 95" пародіюють його.

"Я радий за людину, у якоїо була своя команда. Вони виступали, пародіювали. Але все в житті буває, і коли Володимир Зеленський став президентом, це було цікаво. Я стежу за ним, підписаний на нього в Instagram, і завжди потисну йому руку якщо він мене пам'ятає. I пацанам, і Євгену Кошовому, якщо він мене пам'ятає. Ми з усіма "здрасье-здрастє". Ми були на зборах у Харкові, а вони виступали. Вони нас звали на концерт. Хочу побажати їм удачі і головне, щоб в країні було все добре. Мирного неба", – сказав Мілевський в ефірі Youtube-каналу "Футбольний формат".

Колишній гравець брестського "Динамо" уточнив, що особисто він би не хотів ставати ні президентом країни, ні президентом будь-якого футбольного клубу.

Нагадаємо, що Мілевський 24 грудня підписав 1,5-річний контракт з клубом з Миная. Пізніше ЗМІ розкрили розмір зарплати Артема у новій команді.

Через деякий час ексгравець збірної України розповів про свою мотивацію після переходу в УПЛ.