Мілевський розповів про можливий перехід до "Руху"

Олександр Чеканов Футбол 20:11, 14.12.2020 Оновлено: 20:25, 14.12.2020

Колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський не виключив можливості переходу до львівського "Руху".

Про це сам 35-річний футболіст заявив в інтерв'ю програми "Великий футбол". За словами спортсмена, президент клубу Григорій Козловський запросив його на останній матч команди в 2020 році.

"Цей візит суто дружній, користуючись тим, що я у відпустці у Києві. Домовилися з президентом "Руху". Він запросив на останню гру клубу на кілька днів. Козловський – мій друг, я б із задоволенням залишився тут у Львові і допоміг команді. Чи допоможе Мілевський "Руху"? Допоможу, чом би й ні. Я дивився гру й уявляв себе на полі. Думаю, що, якби я пройшов збори з командою, то тут не загубився б точно", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, український нападник завершив свої виступи за брестське "Динамо", в якому відіграв 102 матчі і забив 19 голів. Крім того, на його рахунку 30 гольових передач. Відзначимо, що раніше Мілевський заявляв, що в Україні виступати лише за київське "Динамо", де провів 11 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський спарадіював президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса, відповідаючи на питання про можливе повернення до столичного клубу.

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