Мілевський пояснив, чому насправді перейшов в "Минай"

Колишній футболіст київського і брестського "Динамо" Артем Мілевський пояснив свій перехід в ужгородський "Минай" бажанням довести собі, що у нього в 35 років ще є сили виступати в професійному футболі.

Артем зазначив, що його завжди хвилював трансфер в будь-яку нову команду.

"За роки кар'єри відбулася достатня кількість переходів. Це ще один виклик. Мені подобаються такі моменти. Довести собі, що ще можеш грати у футбол на високому рівні. Для мене це важливо. Антон Шиндер – дуже досвідчений гравець. Кожанчиков (Денис Кожанов - прим. Ред.) мій друг. Є футболісти, з якими знайдемо спільну мову. Є молодь. Так що будемо освоюватися потихеньку", – цитує ексгравця збірної України телеканал" Футбол ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 грудня Мілевський повернувся в українську Прем'єр-лігу (УПЛ), підписавши 1,5-річний контракт з "Мінаєм". У команді він виступатиме під 10-м номером.

Пізніше в ЗМІ розкрили зарплату футболіста.

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