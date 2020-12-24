Мілевський офіційно повернувся в УПЛ

Нападник Артем Мілевський повернувся в українську Прем'єр-лігу (УПЛ), посиливши склад дебютантів чемпіонату "Миная".

Футболіст коротко прокоментував свій перехід, заявивши, що він дуже радий повернутися в Україну, і подякувавши клуб за надану йому можливість. У команді він виступатиме під 10-м номером, а його контракт розрахований на 1,5 роки.

"Дуже приємно повернутися в Україну, в УПЛ. "Минай" – дуже хороша команда, і я дякую клубу за таку можливість. Я переглянув останні матчі "Миная", поспілкувався з Василем Кобіним. Мені тут подобається і я розраховую принести користь команді", – цитує Мілевського офіційний сайт команди.

Президент дебютанта УПЛ Валерій Пересоляк зазначив, що Артем має великий досвід виступів на високому рівні, що допоможе "Минаю" вийти на новий рівень.

Нагадаємо, що Мілевський дебютував в українській Прем'єр-лізі в "Динамо" і виступав за столичний клуб до 2013 року, зігравши 228 матчів, забивши 81 гол і віддавши 54 асисти. На початку осені 2013 року його контракт з киянами закінчився, після чого він перейшов у турецький "Газіантепспор", але вже 31 грудня угоду з ним було розірвано.

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