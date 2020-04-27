Мілевський образив воротаря "Динамо"

Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський різко висловився на адресу нинішнього воротаря київського "Динамо" Дениса Бойка.

Нападаючий брестського "Динамо" розповів, що не має жодного бажання спілкуватися з колишнім партнером.

"До цих пір мене ця історія гризе. Та й на цю тему я стільки вже говорив. Скільки можна її поширювати? Була і була історія. Я не хочу спілкуватися з цією людиною. Ось і все. Може, і він не хоче зі мною спілкуватися. Та й наср*ти мені – хоче він, не хоче. Може, і йому наср*ти – хочу я чи не хочу. У нас навіть думок не було – когось обдурити", – наводить слова Мілевського "Динамомания".

Артем Мілевський ФК "Динамо" Брест

Відзначимо, що футболісти конфліктують через те, що за часів виступів за киян Бойко намагався обдурити партнерів за грою у карти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський стурбовано висловився про коронавірус у Білорусі, де тривають ігри національного чемпіонату.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!