Мілевський назвав дивною ситуацію з коронавірусом у Білорусі

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський назвав дивною ситуацію з продовженням чемпіонату Білорусі в умовах пандемії коронавірусуа

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На думку нападника "Динамо" (Брест), в проведенні матчів за мінімальної кількості глядачів немає жодного сенсу.

Артем Мілевський ФК "Динамо" Брест

"Жарти жартами, але ми обговорюємо цю тему всередині колективу. Переживаємо, обговорюємо на базі хто чхнув, хто не чхнув. Для нас дивно, що ми продовжуємо грати. На матчі приходить чоловік 50. Що тут крутого? Але не нам це вирішувати. Минулого сезону до нас приходило 10 тисяч. А зараз просто 10. Спасибі їм, що приходять. Я не звик грати за таких порожніх трибун, але життя триває. Я людей прекрасно розумію, це особиста справа кожного. У кожного є сім'я, діти", – цитує Мілевського Footballua.tv.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський забив переможний гол у матчі національного чемпіонату Білорусі.

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