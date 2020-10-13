Мілевський натякнув на завершення кар'єри. Відео

Український нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський опублікував у себе в Instagram пост, що натякає на те, що незабаром він повісить бутси на цвях.

Гравець розмістив на сторінці в соціальній мережі нарізку своїх результативних дій у футболці білоруського клубу. Він підписав відео словами про те, що в грудні ще раз подякує всім уболівальникам за підтримку.

"Брест! Тоді все тільки починалося. Бути добру і мирного неба Білорусі! Подякую всім у грудні раз і назавжди", – заявив Мілевський.

Артем Мілевський натякнув на завершення кар'єри Instagram Артем Мілевського

Артем найбільш відомий за виступами за київське "Динамо". За український клуб він провів 228 матчів, забивши 81 гол і віддавши 54 результативних передачі. Перед переходом в брестське "Динамо" нападник встиг пограти в Туреччині, Хорватії, Угорщині, Румунії та Росії. У Білорусі Мілевський взяв участь у 96 поєдинках, записавши на свій рахунок 18 голів і 30 асистів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше агент Артема Олександр Панков розповів, про що шкодує його клієнт.