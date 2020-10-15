Мілевський натякнув на повернення в УПЛ

Михайло Морозов Футбол 11:07, 15.10.2020

Нападаючий брестського "Динамо" Артем Мілевський натякнув на те, що незабаром може приєднатися до однієї з команд українського чемпіонату.

На своїй сторінці в Instagram український футболіст опублікував знімок на тлі моря і написав, що скоро повернеться в Україну, супроводивши ці слова емодзі з футбольним м'ячем.

"Скоро відхідна. Україна, скоро буду", – підписана фотографія.

Артем Мілевський натякнув на повернення в Україну
Instagram Артема Мілевського

Відзначимо, що Мілевський прийшов у брестське "Динамо" в січні 2019 року з угорської "Кишварди". На його рахунку 96 матчів за команду, 18 голів і 30 результативних передач. Контракт нападника з білоруським клубом діє до 31 грудня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілевський натякнув на те, що йде з "Динамо", опублікувавши відео, яке було схоже на прощання, у себе в Instagram.

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