Мілевський на адресу Бойка за слова про Луческу: таку х**ю нести, псина

Максим Іншаков Футбол 14:39, 26.07.2020 Оновлено: 14:42, 26.07.2020

Колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський обматюкав воротаря столичного клубу Дениса Бойка за слова підтримки на адресу нового головного тренера киян Мірчі Луческу.

"Іди, бл***, з ним в джокер зіграй, клоун. Таку х**ню нести, псина, аби не вигнали тебе. Бойко, пiдлижись до всіх і залишися, чорт", – написав Мілевський в Instagram "Фан-трибуна "Динамо" Київ".

Мілевський покрив матом Бойка
Instagram Фан-трибуна "Динамо" Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Сергій Сидорчук заявив, що в емоційному плані новина про Луческу справила інформаційний бум і відразу викликала багато суперечок і думок, в тому числі і негативних.

Беньямін Вербич зізнався, що призначення Луческу стало сюрпризом для нього особисто і несподіванкою для інших футболістів.

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