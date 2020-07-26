Мілевський на адресу Бойка за слова про Луческу: таку х**ю нести, псина
Денис Бойко отримав порцію критики від Артема Мілевського. ФК Динамо
Колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський обматюкав воротаря столичного клубу Дениса Бойка за слова підтримки на адресу нового головного тренера киян Мірчі Луческу.
"Іди, бл***, з ним в джокер зіграй, клоун. Таку х**ню нести, псина, аби не вигнали тебе. Бойко, пiдлижись до всіх і залишися, чорт", – написав Мілевський в Instagram "Фан-трибуна "Динамо" Київ".
Мілевський покрив матом Бойка Instagram Фан-трибуна "Динамо" Київ
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.
Сергій Сидорчук заявив, що в емоційному плані новина про Луческу справила інформаційний бум і відразу викликала багато суперечок і думок, в тому числі і негативних.
Беньямін Вербич зізнався, що призначення Луческу стало сюрпризом для нього особисто і несподіванкою для інших футболістів.