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Несподіваний поворот у Білорусі: Мілевський може повернутися в "Динамо"

2.5тЧитати новину російською

Після звільнення з "Динамо-Брест" головного тренера Олексія Шпилевського екс-футболіст київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський може повернутися до білоруського клубу. Таку думку висловив його товариш і колишній напарник по "Динамо" Олександр Алієв.

"Спілкувався з Артемом Мілевським, він сказав, що поки ніяких заяв робити не буде, але може повернутися назад у Брест. Він показував там відмінний футбол і був лідером команди. Адже його навіть Марадона обійняв, під час своєї презентації, а такі люди просто так не обіймають", - сказав Алієв на своїй конференції на Sport.ua

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Як повідомляв OBOZREVATEL, розгнівані вболівальники "Динамо-Брест" вимагають повернути Мілевського назад в команду.

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