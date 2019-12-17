Мілевський кинув виклик росіянам у Лізі чемпіонів

Нападник брестського "Динамо", яке завоювало історичне чемпіонство в Білорусі, Артем Мілевський розповів про бажаних суперників по груповому турніру Ліги чемпіонів.
""Реал" якийсь, "Ювентус" і не знаю... Російську команду можна, "Зеніт" може – Рака (Ярослава Ракицького. – Ред.) побачити", – розповів Мілевський, відповідаючи на запитання підписників Instagram-акаунта компанії Favorit Sport.
Артем Мілевський
Sportarena.com
@ timi1010, як и обіцяв, відповів на 10 кращих запитань підпісніків @ favoritsport_official🔥😜 ⠀ Друзі, дякуємо за круті запітання😇 ⠀ @yak_alexeyanatolich @ dimalytskyi13 @baandeera @tolstoy_roman @archodevich @ 14_mitrik_14 @ malish95 @ romanpita13 @vldorlv @pavllik_hladych
Варто зазначити, що свій шлях до групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" Брест почне з першого кваліфікаційного раунду.
У минулому чемпіонаті Білорусі на рахунку Мілевського 26 матчів, 4 голи і 8 результативних передач.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 16 грудня, відбулося жеребкування, в процесі якого були визначені усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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