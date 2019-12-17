Мілевський кинув виклик росіянам у Лізі чемпіонів

Нападник брестського "Динамо", яке завоювало історичне чемпіонство в Білорусі, Артем Мілевський розповів про бажаних суперників по груповому турніру Ліги чемпіонів.

""Реал" якийсь, "Ювентус" і не знаю... Російську команду можна, "Зеніт" може – Рака (Ярослава Ракицького. – Ред.) побачити", – розповів Мілевський, відповідаючи на запитання підписників Instagram-акаунта компанії Favorit Sport.

Артем Мілевський Sportarena.com

Варто зазначити, що свій шлях до групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" Брест почне з першого кваліфікаційного раунду.

У минулому чемпіонаті Білорусі на рахунку Мілевського 26 матчів, 4 голи і 8 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 16 грудня, відбулося жеребкування, в процесі якого були визначені усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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