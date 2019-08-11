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Мілевський ефектно забив переможний гол і відсвяткував як Роналду

1.1т Читати матеріал російською

Екс-футболіст збірної України Артем Мілевський відзначився ефектним ударом в 17-му турі чемпіонату Білорусі у Вищій лізі.

Гол 34-річного нападника "Динамо-Брест" приніс перемогу його команді в матчі з "Дніпром" з Могильова (1:0). На 7-й хвилині Лаптєв увірвався в штрафну, прострілив на ближню штангу, де відкритий Мілевський чітко вирізав м'яч у кут.

Взяття воріт Артем відсвяткував фірмовим жестом португальського нападаючого "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Мілевський зізнався, що партнер по київському "Динамо" Олександр Алієв завадив його сексу з відомою українською співачкою Дашею Астаф'євою.

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Тема
чемпіонат Білорусі
Особа
Артем Мілевський
Місце
Білорусь Могильов
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