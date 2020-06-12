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12 червня • оновлено в 19:22
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Мілевський: дійшло до того, що Алієв почав хапатися за ніж

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Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський розповів, як серйозно посварився зі своїм другом Олександром Алієвим.

Інцидент стався під час тренувальних зборів в Португалії у 2005-му році, коли обидва футболісти грали в карти з партнерами по команді Валентином Белькевичем і Максимом Шацьких.

Алієв і Мілевський постійно програвали більш досвідченим гравцям, що і викликало конфлікт. "Ми тоді грали не на гроші, а на віджимання. І ми вже разів десь під сто віджалися. Сидимо, один на одного вже ричимо, чесно. Програємо знову, слово за слово, встаємо – і один одного по бороді. Ці нас розбороняють, давай сміятися. Ми заспокоїлися, руки потисли, знову сіли грати. Так жодного разу і не виграли. Закінчилися карти, до нас прийшли масажисти і начальник команди. Все дійшло до того, що кент (Алієв – ред.) почав хапатися за ніж. Був серйозний конфлікт, і слава богу, що не було поножовщини", – розповів Мілевський в ефірі свого YouTube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський згадав про свою знамениту помилку в матчі плей-офф Євро-2000 зі Словенією.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Артем Мілевський Олександр Алієв
Тег
ФК Динамо Київ
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