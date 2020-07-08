"Мілан" зробив неймовірний камбек у матчі з "Ювентусом", забивши три голи за п'ять хвилин

Михайло Морозов Футбол 09:51, 8.07.2020

"Мілан" неймовірним чином відігрався в домашньому матчі 31-го туру італійської Серії А проти "Ювентуса", забивши три голи за п'ять хвилин.

Перший тайм поєдинку закінчився нульовою нічиєю, а в самому початку другої половини гості повели в два м'ячі завдяки сольного проходу Адріана Рабьо і точному удару Кріштіану Роналду після виходу один на один з голкіпером. З 62-ї по 67-у хвилину "Мілану" вдалося тричі вразити ворота "Ювентуса", а за десять хвилин до кінця основного часу господарі зняли всі питання про переможця, забивши четвертий гол – 4:2.

Ця перемога дозволила "Мілану" піднятися на п'яте місце в таблиці, яке дає путівку в Лігу Європи на наступний сезон. Команда не дала "Ювентусу" збільшити відрив від другого місця після осічки "Лаціо". Туринський клуб випереджає найближчого претендента на чемпіонство на сім очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з попередніх матчів італійської Серії А "Мілан" зіграв у результативну нічию з СПАЛом, пропустивши шедевральний гол дальнім ударом з льоту.

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