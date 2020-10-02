"Мілан" вийшов в ЛЄ, вигравши найдовшу серію пенальті в історії турніру. Відео

"Мілан" вийшов у груповий етап Ліги Європи, на виїзді обігравши португальський "Ріу Аве" у неймовірно драматичній серії пенальті (2:2, 8:9 по пенальті).

Команди закінчили основний час з рахунком 1:1. Овертайм почався з гола господарів вже на першій хвилині першого додаткового тайму, однак італійському клубу вдалося відігратися, забивши одинадцятиметровий вже в доданий до другої 15-хвилинки час.

Гра перейшла в серію пенальті, в ході якої "Мілан" і "Ріу Аве" встановили рекорд Ліги Європи за кількістю ударів. На двох команди виконали 24 одинадцятиметрових, перш ніж італійці завоювали путівку в основну сітку турніру.

"Ріу Аве" і "Мілан" встановили рекорд Ліги Європи Twitter Squawka Football

Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 2 жовтня. "Мілан" потрапив у третій кошик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі Суперкубка Японії "Віссел Кобе" і "Йокогама Марінос" не забили дев'ять пенальті поспіль.