"Мілан" вийшов в ЛЄ, вигравши найдовшу серію пенальті в історії турніру. Відео
"Мілан" вийшов у груповий етап Ліги Європи, на виїзді обігравши португальський "Ріу Аве" у неймовірно драматичній серії пенальті (2:2, 8:9 по пенальті).
Команди закінчили основний час з рахунком 1:1. Овертайм почався з гола господарів вже на першій хвилині першого додаткового тайму, однак італійському клубу вдалося відігратися, забивши одинадцятиметровий вже в доданий до другої 15-хвилинки час.
Гра перейшла в серію пенальті, в ході якої "Мілан" і "Ріу Аве" встановили рекорд Ліги Європи за кількістю ударів. На двох команди виконали 24 одинадцятиметрових, перш ніж італійці завоювали путівку в основну сітку турніру.
Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 2 жовтня. "Мілан" потрапив у третій кошик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі Суперкубка Японії "Віссел Кобе" і "Йокогама Марінос" не забили дев'ять пенальті поспіль.