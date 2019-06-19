"Мілан" відмовився грати в Лізі Європи

Президент італійського "Мілана" прийняв рішення відмовитися від участі в єврокубковому сезоні 2019/2020.

Незважаючи на те, що клуб фінішував в Серії А на п'ятому місці і отримав право виступати в груповому раунді Ліги Європи, "Мілан" домовився з УЄФА про те. що за відмову від участі в турнірі, клуб отримає додатковий час на вирішення питань з фінансовим фейр-плей, повідомляє Corriere della Sera.

"Мілан" поза єврокубків

Швидше за все, місце "Мілана" в груповому раунді Ліги Європи займе "Рома", а "Торіно" спробує пробитися в основний етап турніру через кваліфікацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник київського "Динамо" і збірної України 20-річний Віталій Миколенко незабаром може поповнити склад італійського "Мілана".

За повідомленням Sky Sport Italia, в штаб-квартирі міланського клубу всерйоз обговорюють можливість покупки талановитого українського футболіста.

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