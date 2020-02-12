"Мілан" хоче зробити Шевченка наступним тренером

Керівництво "Мілана" всерйоз зацікавлене в запрошенні наставника збірної України Андрія Шевченка на посаду головного тренера команди замість Стефано Пьолі.

Як повідомляє відомий журналіст агентства Calciomercato Даніеле Лонго на своїй сторінці в Twitter, в кандидатурі нашого співвітчизника зацікавлений технічний директор і легендарний захисник "Мілана" Паоло Мальдіні. Іншим претендентом на посаду є екстренер, а нині спортивний директор "Лейпцига" Ральф Рангнік.

Андрій Шевченко

Варто відзначити, що нинішній тренер команди Стефано Пьолі збереже свій пост тільки у випадку, якщо "Мілану" вдасться закінчити чемпіонат у зоні Ліги чемпіонів або виграти Кубок Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко спростував чутки про пропозицію "Мілана" очолити команду, заявивши, що збирається до кінця відпрацювати контракт зі збірною України.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!