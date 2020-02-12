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12 лютого • оновлено в 13:34
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"Мілан" хоче зробити Шевченка наступним тренером

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Керівництво "Мілана" всерйоз зацікавлене в запрошенні наставника збірної України Андрія Шевченка на посаду головного тренера команди замість Стефано Пьолі.

Як повідомляє відомий журналіст агентства Calciomercato Даніеле Лонго на своїй сторінці в Twitter, в кандидатурі нашого співвітчизника зацікавлений технічний директор і легендарний захисник "Мілана" Паоло Мальдіні. Іншим претендентом на посаду є екстренер, а нині спортивний директор "Лейпцига" Ральф Рангнік.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

Варто відзначити, що нинішній тренер команди Стефано Пьолі збереже свій пост тільки у випадку, якщо "Мілану" вдасться закінчити чемпіонат у зоні Ліги чемпіонів або виграти Кубок Італії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко спростував чутки про пропозицію "Мілана" очолити команду, заявивши, що збирається до кінця відпрацювати контракт зі збірною України.

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Особа
Андрій Шевченко
Теги
Збірна України з футболу ФК Мілан
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